"Glee"-Darstellerin Jenna Ushkowitz verrät Namen ihres Babys

Endlich gibt Jenna Ushkowitz (36) mehr Details über ihren Nachwuchs preis! Im Januar verkündete die Glee-Darstellerin überglücklich, dass sie und ihr Mann David Stanley bald zum ersten Mal Eltern werden. Im Juni war es dann so weit: Das Paar durfte seine Tochter auf der Welt begrüßen. Bislang behielten die Eheleute den Namen ihrer kleinen Prinzessin allerdings für sich. Nun verriet Jenna aber, dass ihr Kind Emma heißt!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 36-Jährige nun ein Foto, auf dem neben den Händen des Mutter-Tochter-Duos auch eine goldene Halskette zu sehen ist, in die der Name Emma eingraviert wurde. "Lernt unser kleines Mädchen Emma kennen", notierte Jenna in der Bildunterschrift und fügte zusätzlich noch ein rotes Herz-Emoji hinzu.

Doch warum hat die Neu-Mama eigentlich so lange damit gewartet, den Babynamen preiszugeben? Immerhin sind seit der Entbindung bereits fünf Monate vergangen. Tatsächlich habe Jenna schon lange überlegt, das Geheimnis zu lüften. Doch es habe sich für sie einfach noch nicht richtig angefühlt. "Ich bin sicher, dass ihr verstehen könnt, dass mein Mama-Bär-Instinkt eingesetzt hat", meinte die Beauty.

Instagram / jennaushkowitz "Glee"-Darstellerin Jenna Ushkowitz mit ihrem Mann David Stanley

Instagram / jennaushkowitz Jenna Ushkowitz mit ihrer Tochter Emma im November 2022

Instagram / jennaushkowitz Jenna Ushkowitz mit ihrer Tochter Emma im Juni 2022

