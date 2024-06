"Glee"-Star Jenna Ushkowitz ist zum zweiten Mal schwanger!

Jenna Ushkowitz (38) schwebt im absoluten Mamaglück! Seit mehreren Jahren ist die Schauspielerin nun schon glücklich mit ihrem David Stanley verheiratet. 2022 krönte ihre Liebe dann die Geburt ihres ersten Nachwuchses. Die kleine Emma bekommt nun sogar ein kleines Geschwisterchen: Jenna ist erneut schwanger! Das habe der Glee-Star bei einem Besuch ihrer Familie festgestellt, wie sie People verrät. "Mir kam dieses Gefühl irgendwie bekannt vor, weswegen ich beschlossen habe, einen Test zu machen. Als er positiv wurde, fiel mir die Kinnlade herunter", plaudert Jenna aus. Obwohl sie zunächst schockiert gewesen sei, habe sich daraufhin große Freude in ihr breitgemacht.

Ihr Partner habe wohl sofort gemerkt, dass etwas im Busch ist. "Er war oben, und als er die Treppen runterkam, sah ich immer noch schockiert aus und er sagte: 'Das gibt es doch nicht'. Er wusste es und war so glücklich", erinnert sich die Familienmama weiter im Gespräch mit dem Medium. "Wir waren so begeistert davon, dass unsere Tochter eine große Schwester werden wird und wir unsere Familie vergrößern können. Es ist einfach so unglaublich", schwärmt die werdende Zweifachmama. Die Sängerin fühle sich nun weitaus "entspannter" und "selbstsicherer" als bei ihrer ersten Schwangerschaft.

Nach der Geburt von Emma entschloss sich Jenna erst nach einigen Monaten, auch das Geheimnis ihres Namens zu lüften. "Ich bin sicher, dass ihr verstehen könnt, dass mein Mama-Bär-Instinkt eingesetzt hat", erklärte sie ihre Entscheidung auf Instagram. Vorher habe es sich für sie einfach noch nicht richtig angefühlt. Ob sie sich mit der Verkündung des Namens von Baby Nummer zwei auch so lange Zeit lassen wird, bleibt abzuwarten.

Instagram / jennaushkowitz "Glee"-Darstellerin Jenna Ushkowitz mit ihrem Mann David Stanley

Instagram / jennaushkowitz "Glee"-Darstellerin Jenna Ushkowitz mit ihrer Tochter Emma

