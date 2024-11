Name bekannt: "Glee"-Star Jenna Ushkowitzs Baby ist geboren

Jenna Ushkowitz (38) schwebt auf Wolke sieben – und zwar mit ihrem zweiten Kind! Die Glee-Bekanntheit wurde zum zweiten Mal Mama. Diese niedliche Neuigkeit verrät die Schauspielerin nun mit einem Schnappschuss auf Instagram. "Und dann waren sie vier. Willkommen im Stamm, Graham, wir lieben dich so sehr", schreibt sie zu einem Foto, das ihr Dekolleté und eine winzige Kinderhand zeigt. Um ihren Hals trägt sie zwei Ketten: Eine davon verrät, dass ihr Sohn auf den Namen Graham hören wird.

In der Kommentarspalte sammeln sich bereits etliche Glückwunschbekundungen. Unter anderem gratuliert Jennas Schauspielkollegin Marla Sokoloff (43) und schreibt: "Willkommen Graham in deiner wunderschönen Familie! So viel Liebe an euch alle!" Ein weiterer Nutzer freut sich: "Habe sofort geweint, als ich die E-Mail bekam! Wir können es kaum erwarten, Graham zu treffen! Liebe dich so sehr." Emma ist Jennas erstes Kind und durch Grahams Geburt nun große Schwester.

Emma und Graham sind die gemeinsamen Kinder von Jenna und ihrem Mann David Stanley. Seit einigen Jahren gehen die beiden nun schon zusammen durchs Leben. Im Juni dieses Jahres verkündete die 38-Jährige ihre zweite Schwangerschaft gegenüber People. Dass sie in freudiger Erwartung ist, bemerkte sie während eines Familientreffens und verriet: "Mir kam dieses Gefühl irgendwie bekannt vor, weswegen ich beschlossen habe, einen Test zu machen. Als er positiv wurde, fiel mir die Kinnlade herunter."

Instagram / jennaushkowitz Jenna Ushkowitz mit ihrem Baby, November 2024

Instagram / jennaushkowitz "Glee"-Darstellerin Jenna Ushkowitz mit ihrem Mann David Stanley

