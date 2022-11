Kim Kardashian amüsiert sich über Photoshop-Fail mit True

Kim Kardashian (42) kann die Aufregung offenbar nicht nachvollziehen. Die Reality-TV-Bekanntheit ist auf Social Media mega-erfolgreich! Rund 330 Millionen Follower verfolgen die Unternehmerin täglich auf im Netz. Da muss jeder Post sitzen – wie sie nun selbst erklärte. Anfang des Jahres wurde sie beschuldigt, ihre Nichte True (4) in ein Schnappschuss aus dem Disneyland bearbeitet zu haben. In ihrer Realityshow stand Kim nun offen zu ihrem Photoshop-Fauxpas.

In der aktuellen Folge von The Kardashians sprach Kim erstmals über den Disneyland-Skandal – und bekannte sich schuldig! Tatsächlich hatte die 42-Jährige Trues Gesicht auf den Körper von Kylie Jenners (25) Töchterchen Stormi (4) retuschiert. Der Grund: Kims Tochter Chicago (4) trug ein ziemlich stylishes Outfit – und das wollte die stolze Mama unbedingt mit ihren Followern teilen. Dabei gab es jedoch ein Problem: Kylie wollte nicht, dass Kim das Bild von ihrer Tochter postet. "Das habe ich akzeptiert. Also habe ich Trues Gesicht auf Stormis Körper gephotoshopt", erklärte sie. "Kein großer Skandal", fügte sie hinzu.

Dabei war es nicht das erste Mal, dass sich Kim an Bearbeitungsprogrammen bedient hatte. Bereits im Jahr 2019 gab die Beauty zu, bei einem gemeinsamen Familienporträt geschummelt zu haben. Der Grund: Töchterchen North (9) "zickte herum", weshalb sie das Foto kurzerhand ohne ihre Älteste schießen ließ. "Es ist einfach echt anstrengend, mit vier Kindern auf einmal dieses Foto hinzubekommen", erklärte sie in der The Ellen DeGeneres Show. Später musste die heute Neunjährige deshalb nachträglich hineinbearbeitet werden.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Chicago West und True Thompson im Disneyland

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im November 2019

Anzeige

Instagram / kimkardashian North West und Kim Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de