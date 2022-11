Tragische Neuigkeiten: Aaron Carter mit 34 Jahren gestorben

Es sind traurige News. Der Sänger Aaron Carter (✝34) sorgte zuletzt immer wieder für Negativschlagzeilen. Der Musiker, der in der Vergangenheit mit seiner Drogensucht zu kämpfen hatte, verlor das Sorgerecht für seinen Sohn mit der Partnerin Melanie Martin. Daraufhin erklärte er höchstpersönlich, erneut einen Entzug machen zu wollen. Dazu kommt es nun tragischerweise nicht mehr: Denn laut Medienberichten ist Aaron gestorben.

Wie TMZ berichtet, ist der Bruder des Backstreet Boys-Stars Nick Carter (42) tot in seinem Haus in Kalifornien aufgefunden worden. Mehrere Quellen bestätigten dies dem News-Magazin. So soll Aaron am Samstag tot in der Badewanne gefunden worden sein. Außerdem liegen dem Online-Magazin Bilder vor, auf denen mehrere Polizeiwagen vor seinem Anwesen stehen.

So sollen auch Mordermittler laut TMZ vor Aarons Haus gewesen sein. Zu dem jetzigen Zeitpunkt meldete sich jedoch noch niemand aus dem engen Kreis von Aaron zu Wort. Im Netz kommentieren aber bereits zahlreiche Fans seine Beiträge mit den Worten "Ruhe in Frieden".

Aaron Carter, 2019 in Los Angeles

Aaron Carter im Jahr 2020

Aaron Carter im August 2020

