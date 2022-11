"Wunder": Jenny Frankhauser schwärmt von ihrem Sohn Damian

Jenny Frankhauser (30) will ihr Baby-Glück mit aller Welt teilen. Im vergangenen September durften die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin und ihr Partner Steffen König ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs in den Armen halten. Seitdem gibt die Schwester von Daniela Katzenberger (36) ihren Fans immer wieder Einblicke in den Mama-Alltag. Vor wenigen Tagen verriet sie zum Beispiel, nach welchem Elternteil der kleine Damian Andreas eher kommt. Nun schwärmte Jenny erneut von ihrem niedlichen Sohn.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 30-Jährige nun Schnappschüsse, die sie gemeinsam mit ihrer kleinen Familie zeigen. Während die Influencerin auf dem ersten Foto liebevoll auf ihren Nachwuchs herabschaut, küssen sich die frischgebackenen Eltern auf der nächsten Aufnahme. Auch eine Nahaufnahme des Trios, auf der ihr gemeinsamer Sohn alle Blicke auf sich zieht, postete Jenny. Das Gesicht ihres Kindes zensierte sie dabei mit einem roten Herz-Emoji. "Du wirst immer das Wunder sein, das unser Leben vollkommen gemacht hat", schwärmte sie im Anschluss von ihrem Sprössling.

Die 30-Jährige hatte bereits Anfang der Woche einige rührende Worte an ihr Kind gerichtet. Zu einem Foto, auf dem die Mama ihren Sohn lächelnd in die Luft streckt, schrieb Jenny entzückt: "Du bist noch so klein und doch das Allergrößte für mich".

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser mit ihrem Sohn Damian

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian im Oktober 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser in der 36. Schwangerschaftswoche

