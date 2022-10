Süß! Jenny Frankhauser richtet rührende Worte an ihr Baby

Jennifer Frankhauser (30) geht in ihrer Mutterrolle offenbar voll auf! Die ehemalige Dschungelkönigin und ihr Partner Steffen König fieberten in den vergangenen Monaten auf die Geburt ihres ersten Kindes hin. Ende September war es dann endlich so weit: Ihr Sohn Damian Andreas erblickte das Licht der Welt. Immer wieder beweist die Influencerin seit der Entbindung, dass der Kleine ihr ganzer Stolz ist – so auch jetzt: Jenny machte ihm eine süße Liebeserklärung im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 30-Jährige nun einen Schnappschuss, auf dem sie mit dem Wonneproppen vor dem Sonnenuntergang posiert. Auf dem Foto hält Jenny den Kleinen hoch – und lächelt ihn dabei total glücklich an. In der Bildunterschrift darunter richtete sie ein paar herzergreifende Worte an ihren Nachwuchs. "Du bist noch so klein und doch das Allergrößte für mich", schwärmte die Reality-TV-Bekanntheit.

Doch ist die Familienplanung von Jenny und Steffen nach der Geburt ihres Sohnes nun eigentlich abgeschlossen? Darüber scheinen sich die Turteltauben noch nicht viele Gedanken gemacht zu haben. "Wir lassen es mal auf uns zukommen", stellte die Sängerin im Rahmen einer Fragerunde vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story klar.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Partner Steffen

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Steffen König und ihr Baby Damian Andreas

Instagram / jenny_frankhauser Influencerin Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian

