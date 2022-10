Kommt Jenny Frankhausers Sohn nach ihr oder Partner Steffen?

Wem sieht der kleine Damian ähnlicher? Anfang April meldete sich Jennifer Frankhauser (30) mit tollen Neuigkeiten bei ihren Fans: Sie und ihr Partner Steffen König erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ende September war es dann so weit: Ihr Sohn Damian erblickte das Licht der Welt. Noch zeigte die Influencerin ihren Nachwuchs nicht der Öffentlichkeit. Daher stellt sich die Frage: Wem sieht Jennys Sohn ähnlicher – ihr oder Steffen?

Im Rahmen eines Q&A in ihrer Instagram-Story lüftete die 30-Jährige jetzt das Geheimnis. "Ich rätsel auch ständig. Finde das so putzig. Ist aber echt sehr schwer zu sagen. Mal sieht er komplett aus wie ich und mal eins zu eins wie Steffen", verriet die Sängerin. Freunde und Familie des Paares seien sich aber sicher, dass Damian eindeutig nach seinem Papa komme. "Der Körper und die Lippen sind definitiv Steffen. Die Nase kommt auch eher nach ihm. Bei den Augen dachte ich die ganze Zeit, es sind meine blauen, aber die werden, meine ich, gerade grün. Also auch Steffen", lenkte Jenny ein.

Bisher habe ihr Baby aber noch die gleichen blonden Haare wie sie. "Werden aber auch gerade immer dunkler und der süße Wirbel hinten ist auch von Steffen", erzählte die Schwester von Daniela Katzenberger (36) weiter. Dennoch gebe die frischgebackene Mutter nicht auf, eine Gemeinsamkeit mit ihrem Sohn zu finden. "Den Humor hat er sicher von mir", scherzte sie.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Partner Steffen König und Söhnchen Damian

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian

