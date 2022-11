"And Just Like That"-Heirat? Sarah Jessica Parker als Braut

Wird Sarah Jessica Parker (57) etwa auf dem Bildschirm heiraten? Die Schauspielerin steht derzeit für ihre Serie And Just Like That vor der Kamera. Der Ableger der Mutterserie Sex and the City bekommt eine zweite Staffel und die Darsteller drehen dafür fleißig in New York. Der Charakter Carrie Bradshaw ist bekanntermaßen eine echte Modeikone – und jetzt zeigte Sarah sich in der Rolle in einem auffälligen Brautkleid!

Paparazzi fotografierten die Dreharbeiten zur zweiten "And Just lIke That"-Staffel und erwischten Sarah in dem auffälligen Look. Umgeben von Kameras zeigen die Aufnahmen die 57-Jährige in einem seidenen weißen Brautkleid, das von der Designerin Vivienne Westwood (81) stammen soll. Als farbliches Highlight trägt sie noch petrolfarbene Handschuhe, den dazu passenden Umhang und eine riesige Feder in der Hochsteckfrisur. Über die Handlung ist noch kaum etwas bekannt, aber offenbar scheint eine Hochzeit in gewisser Form für Carrie ein Thema zu werden.

Sarah zeigte sich schon in den vergangenen Tagen immer wieder in knallig bunten Looks am Filmset. Zuletzt wurde sie in einem XXL-Mantel mit blau- und beigefarbenem Karomuster gesehen. Mit großem Hut und bunten Schuhen bildete ihr Outfit so einen wilden Farbmix, der aber zum Kleidungsstil ihrer Figur zu passen scheint.

RCF / MEGA Sarah Jessica Parker als Carrie Bradshaw in "And Just Like That"

Eric Kowalsky / MEGA Sarah Jessica Parker im Oktober 2022

RCF / MEGA Sarah Jessica Parker mit dem "And Just Like That"-Regisseur Michael Patrick King

