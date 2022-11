"And Just Like That": Sarah Jessica Parker trägt bunten Look

Sarah Jessica Parker (57) zieht mit ihrem Look alle Blicke auf sich. Im vergangenen März wurde verkündet, dass das Sex and the City-Sequel And Just Like That eine zweite Staffel bekommen soll. Anfang Oktober tauchten dann auch die ersten Bilder der Produktion auf. Nun gibt es neue Einblicke in die Dreharbeiten: Sarah wurde in einem bunten Outfit am "And Just Like That"-Set gesehen.

Am vergangenen Mittwoch drehte die 57-Jährige augenscheinlich gerade für die neue Staffel des "Sex and the City"-Spin-offs, als einige Paparazzi sie kurzerhand ablichteten. Während ihre Kollegin Cynthia Nixon (56) in einem eher schlichten Look begeisterte, zog Sarah in einem farbenfrohen Outfit alle Blicke auf sich. Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, dass der "Hocus Pocus"-Star ein mehrfarbig gestreiftes Kleid unter einem lila-weiß-karierten Mantel trug. Dazu kombinierte die Schauspielerin einen beigefarbenen Hut und eine kleine Tasche. Der Hingucker des Ensembles waren allerdings ihre hellblauen Stiefeletten mit Cut-Outs.

Weitere Aufnahmen geben zudem einen kleinen Einblick in die Geschehnisse der neuen "And Just Like That"-Episoden. So wurde Sarah beispielsweise dabei abgelichtet, wie sie vor einem zu Boden gestürzten Fahrradfahrer gestikulierte. Zudem unterhielt sie sich angeregt mit Crewmitgliedern oder schien wild mit Cynthia zu diskutieren, die augenscheinlich die Regie für die entsprechende Folge übernahm.

SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am "And Just Like That"-Set

Jason Howard/Bauergriffin.com / MEGA Sarah Jessica Parker in New York City, 2022

Jason Howard/Bauergriffin.com / MEGA Sarah Jessica Parker am "And Just Like That"-Set im November 2022

