Ehrlich! Emily Ratajkowski redet über Sex beim ersten Date

Emily Ratajkowski (31) plaudert aus! Das Model ist seit einigen Monaten wieder als Single unterwegs. Nach ihrer Trennung von ihrem damaligen Ehemann Sebastian Bear-McClard (35) spricht die Beauty offen über ihre neue Freiheiten und ihrer Sexualität. So sagte sie bereits, dass sie nicht an heterosexuelle Menschen glaube. Nun redete die "Gone Girl"-Darstellerin erneut über körperliche Intimität. Emily verriet ihre Einstellung zum Thema Sex beim ersten Date.

In der ersten Folge ihres Podcasts "High Low with EmRata" sprach Emily offen über ihr Dating-Leben und was sie über Sex beim ersten Date denkt. "Ich habe viel darüber nachgedacht, weil es so viel mit Machtdynamik zu tun hat und Sex beim ersten Date ist das ultimative Beispiel dafür", sagte sie. Emily fügte hinzu: "Ich denke, wenn man nicht bereit ist, verletzlich zu sein, ist das der Grund, keinen Sex beim ersten Date zu haben." Die Bekanntheit erklärte, dass Männer sich oftmals Sex als Ziel setzten. "Selbst wenn der Mensch nicht die Art von Kerl ist und es laut ausspricht, kann man es trotzdem einfach fühlen", erläuterte sie in der Folge.

Das Model betont immer wieder, wie sehr sie ihre neu gewonnene Freiheit schätzt. Jedoch wurde sie nur wenige Monate nach ihrer Trennung mit dem DJ Orazio Rispo bei einem Spaziergang in New York City gesichtet. Eine Beziehung der beiden wurde allerdings nicht bestätigt.

Getty Images Model Emily Ratajkowski im September 2022

Instagram / emrata Emily Ratajkowski, Supermodel

Getty Images Emily Ratajkowski im Oktober 2022

