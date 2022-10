Knutsch-Date: Das ist der Mann an Emily Ratajkowskis Seite

Das ist also Emily Ratajkowskis (31) Neuer! Nach ihrer Trennung von Sebastian Bear-McClard (35) hatte Emily ihre Freiheit ausgiebig genossen, wie sie oftmals betonte. Das Model wurde vor ein paar Tagen jedoch eng umschlungen und mit einem mysteriösen Mann in New York abgelichtet, wobei sie einige Küsse austauschten. Jetzt soll die Brünette wieder vergeben sein. Nun gibt es neue Infos über den Mann an Emilys Seite.

Laut Just Jared entpuppt sich Emilys Bekanntschaft als der DJ Orazio Rispo. Er lebt seit etwa 20 Jahren in New York City. Der Musiker ist der Sohn des Immobilienmaklers Giampiero Rispo, der die Luxusmaklerfirma Domus Realty betreibt. Ihm gehörte auch der in Brooklyn ansässige Plattenladen Halcyon Record Shop im New Yorker Stadtteil Greenpoint, welcher jedoch 2020 geschlossen wurde. Zuvor war der DJ mit der erfolgreichen Landschaftskünstlerin Lily Kwong liiert, die nun mit dem Schauspieler Nick Kroll (44) verheiratet ist.

Noch vor ein paar Tagen hatte die "Gone Girl"-Schauspielerin verraten, dass sie ihr Single-Leben in vollen Zügen genieße. Seit der Veröffentlichung ihrer Trennung von ihrem Ehemann brodelt allerdings die Gerüchteküche, ob die Beauty einen Neuen hat. Vor einigen Wochen wurde ihr bereits eine Beziehung mit Brad Pitt (58) nachgesagt.

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski im Mai 2022

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Emily bald zu ihrem Neuen äußern wird? Ja, ich denke schon. Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de