Keine Stunts? Millie Bobby Brown muss auf ihren Körper hören

Hat Millie Bobby Brown (18) ihren jugendlichen Leichtsinn verloren? Die Schauspielerin war mit dem Netflix-Hit Stranger Things im Jahr 2016 weltweit berühmt geworden. In den vergangenen acht Jahren ist die Eleven-Darstellerin vor den Augen ihrer Fans erwachsen geworden. Offenbar hatte Millie ihre Stunts vor der Kamera gerne selber gemacht – ohne Stuntdouble. Jetzt verriet sie, dass sich ihre Sichtweise auf die gefährlichen Kunststücke geändert hat.

Gegenüber Hello! erzählte die Schauspielerin: "Ich liebe Stunts, aber ich glaube, ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich mehr auf meinen Körper achte." Früher haben ihr die verrückten Tricks trotz der Verletzungsgefahr wohl weniger ausgemacht. "Ich möchte möglichst viel bewahren. Als Kind habe ich immer gesagt: 'Ich mache dies und ich mache das' und später sagte ich trotzdem: 'Aua!' Und jetzt fühle ich das sogar noch mehr", erklärte Millie ihren Sinneswandel.

Neben ihrer Schauspielkarriere ist die Britin seit einigen Monaten auch Studentin. Sie absolviert Online-Kurse der Sozialwissenschaften. Die Enola Holmes-Darstellerin hatte sich für dieses Studienfach entschieden, weil sie das Gesellschaftssystem verstehen und lernen wolle, wie sie jungen Menschen helfen kann.

Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown bei den Screen Actors Guild Awards 2020

Anzeige

Netflix Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown und Noah Schnapp in "Stranger Things 4"

Anzeige

Netflix Millie Bobby Brown in "Stranger Things"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de