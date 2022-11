Diese Promis haben keine Lust auf Désirée Nicks Podcast

Désirée Nick (66) unterhält sich in ihrem eigenen Podcast mit bekannten Gesichtern! Die deutsche Schauspielerin, auch bekannt unter dem Künstlernamen La Nick, startete im Jahr 2021 den Podcast mit dem Titel "Lose Luder". Hier hatte sie schon zahlreiche deutsche Influencer und Celebritys zu Gast. Hier bespricht sie verschiedenste Themen: Trash-TV, Reality, Gesellschaftskritik, Kultur, Politik. Sie fragt deutsche Promis an – erhält von einigen Bekanntheiten aber keine Antwort!

Auf der diesjährigen Halloweenparty von Sam Dylan (31) namens "Sweet House of Horror 2" in Köln trafen viele deutsche Stars in gruseligen Kostümen zusammen. Bei vielen außergewöhnlichen Kostümen fand Désirée im Promiflash-Interview jedoch nur ein Thema wirklich zum Gruseln: Einige der "obernetten" Promis aus Deutschland hat sie zu ihrem Podcast eingeladen – bekam aber niemals eine Antwort. "Ich sage dir aber, wer nicht auf meine Podcast-Anfrage geantwortet hat: Ruth Moschner, Barbara Schöneberger, Conchita Wurst, Arabella Kiesbauer, Larissa Marolt", gab die 66-Jährige preis.

"Die ganz großen Stars sind meist die unkompliziertesten – genau wie ich", verriet die Unterhaltungskünstlerin und führte weiter aus: "Es ist doch ein Ritterschlag, wenn man bei mir eingeladen wird, das heißt, dass du eine schillernde Persönlichkeit bist." Sie sei der Meinung, in ihrem Podcast können sich die Promis endlich mal richtig darstellen und nicht immer nur "auf eine Momentaufnahme reduziert werden."

