Jan-Hendrik weint: Passt es mit "Bauer sucht Frau"-Michael?

Jan-Hendrik öffnet seinem TV-Bauern Michael Kaufmann das Herz! In der heutigen Folge von "Bauer sucht Frau" verbringt Hobbybauer Michael seine Hofwoche derzeit mit seinem Auserwählten Jan-Hendrik. Die beiden kamen sich bereits sehr nahe und in der vergangenen Folge gab es sogar schon einen Kuss. Doch nun scheint es zu kriseln – denn Jan-Hendrik fing beim Gespräch mit Michael bitterlich an zu weinen!

Bei einem Picknick fragte Michael Jan-Hendrik, ob er auch privat gerne auf Partys gehe. Doch da schienen sich ein wenig die Geister zu scheiden, denn während der 28-Jährige gerne an den Wochenenden weggeht, genießt Jan auch mal die Ruhe. "Nicht übel gemeint, aber ich muss mein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Ich muss meine Wohnung aufgeben, meinen Job wechseln. Wir müssen aufklären, ob das passen könnte", zeigte der Hofgast sich besorgt. Die Angst, die Leben der beiden könnten zu verschieden sein, ließ Jan in Tränen ausbrechen.

"Du darfst das nicht zerdenken. Lass es einfach auf dich zukommen, das mache ich genauso", versuchte Michael schließlich seinen Jan zu beruhigen. Aber der schien sich bereits den Kopf zerbrochen zu haben: "Unsere zwei Leben zusammenzubringen, wird nicht einfach sein. Aber ich muss zumindest ein bisschen Hoffnung haben, dass es das ist, was der Michael auch haben will." Für den Fleckviehzüchter schien indes klar zu sein, dass sein Auserwählter schon zu weit in die Zukunft gedacht hat.

RTL Jan Hendrik und Michael bei "Bauer sucht Frau"

RTL / Stefan Gregorowius Jan Hendrik und Michael, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer

RTL / Stefan Gregorowius Michael Kaufmann und Jan-Hendrick bei "Bauer sucht Frau" 2022

