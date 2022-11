Trotz Ehe: Ellie Goulding ist auf Dating-App unterwegs!

Was sucht Ellie Goulding (35) auf einer Dating-App? Eigentlich ist die britische Sängerin schon seit rund drei Jahren glücklich verheiratet: Die "Love Me Like You Do"-Interpretin und der Kunsthändler Caspar Jopling (30) haben sich 2019 das Jawort gegeben und ihr Glück 2021 mit dem gemeinsamen Sohn namens Arthur Ever Winter Jopling gekrönt. Trotz ihres privaten Glücks ist Ellie aber offenbar weiterhin auf einer Dating-App unterwegs.

Laut eines Berichts von The Sun sei Ellie trotz ihrer Ehe auf der Promi-Datingplattform Raya angemeldet: Dort suche sie jedoch keinen Ersatz für ihren Mann Caspar, sondern schaue sich lediglich nach interessanten Kontakten innerhalb der Branche um. "Sie schreibt: 'Ich bin nur für Freunde hier' und macht damit ganz deutlich, dass ihr Profil nur für Freundschaften gedacht ist", erklärte ein Insider und fügte hinzu: "Es ist also nichts Unanständiges."

Laut des Promi-Experten habe Ellies Datingprofil also rein gar nichts mit ihrer "glücklichen Ehe" zu tun. Bislang äußerte sich die Sängerin selbst aber noch nicht zu ihrem Profil auf der Dating-App – auch was ihr Mann Caspar davon hält, ist nicht bekannt.

Getty Images Caspar Jopling und Ellie Goulding

Getty Images Ellie Goulding im Februar 2020

Getty Images Ellie Goulding, Musikerin

