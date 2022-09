Dritter Hochzeitstag: Ellie Gouldings Mann postet süßes Foto

Wie niedlich die beiden doch sind! Ellie Goulding (35) und Caspar Jopling (30) schritten im August 2019 vor den Traualtar und gingen den Bund der Ehe ein. Seitdem sind die Sängerin und der Brite unzertrennlich und wurden sogar im Mai vergangenen Jahres zum ersten Mal Eltern. Anlässlich ihres dritten Hochzeitstages veröffentlichte nun Caspar einen niedlichen Schnappschuss von ihm und seiner Frau Ellie im Netz.

In seiner Instagram-Story teilte der 30-Jährige ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er mit seiner Frau zu sehen ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme trug Caspar eine Cap sowie ein gestreiftes Hemd. Ellie entschied sich hingegen für einen leichten Mantel an diesem Tag. Die "Love Me Like You Do"-Interpretin sieht zu ihrem Mann hoch und strahlt ihn sichtlich glücklich mit einem breiten Lächeln an. Die beiden machen dabei den Eindruck, noch genauso verliebt ineinander zu sein wie am ersten Tag.

Vor über einem Monat hatte die Musikerin ein niedliches Bild gepostet. Auf diesem war sie zwar nicht mit ihrem Ehemann zu sehen, dafür aber mit ihrem Sohn: In einer orange-gelben Bluse und einer Jeans lief Ellie mit ihrem kleinen Jungen auf dem Arm die Straße entlang. Auch wenn sie sein Gesicht hinter einem Herz-Emoji versteckte, konnte man bei dem Kleinen die gleiche blonde Mähne wie bei seiner Mutter erkennen.

Getty Images Ellie Goulding, Sängerin

Getty Images Caspar Jopling und Ellie Goulding

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding mit ihrem Sohn Arthur

