Druckluft-Dosen-Sucht: Ist Aaron Carter daran gestorben?

Was ist die Todesursache von Aaron Carter (✝34)? Am Samstag machten traurige Nachrichten die Runde: Der ehemalige Teenie-Star wurde tot in seiner Badewanne gefunden. In der Vergangenheit hatte er immer wieder mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen. Bisher ist noch nicht bekannt, woran genau der Sänger gestorben ist – es wurde jedoch berichtet, dass der Ex von Hilary Duff (35) vier Tage vor seinem Tod clean gewesen sein soll. Nun gibt es neue Erkenntnisse.

Wie TMZ berichtet, hat die Polizei neue Hinweise auf die Todesursache. Es seien mehrere Dosen mit Druckluft und verschreibungspflichtige Pillen in Aarons Bade- und Schlafzimmer gefunden worden. Das Einatmen von Dosenluft kann einen sofortigen Rausch und Wahnvorstellungen auslösen. Unmittelbar darauf können eine Bewusstseinstrübung oder Halluzinationen folgen. Außerdem können die giftigen Stoffe im Gehirn einen Ausfall des Atemzentrums auslösen. Ob die gefundenen Gegenstände allerdings mit dem Tod des Musikers zusammenhängt, ist noch nicht vollständig geklärt.

In einem Interview mit The Sun aus dem vergangenen September sprach Aaron noch offen über seine Sucht nach dem Druckluft-Spray: Er habe sich sein Gehirn "kaputt gemacht", indem er "Druckluft-Spray aus Dosen eingeatmet und über 100 Krampfanfälle erlitten" habe. Damals versicherte er noch, auf gar keinen Fall rückfällig werden zu wollen.

Getty Images Aaron Carter, Februar 2000

Getty Images Hilary Duff und Aaron Carter, April 2003

Getty Images Aaron Carter, Sänger

