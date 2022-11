"Harry Potter"-Star Leslie Phillips mit 98 Jahren gestorben

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt. Erst Mitte Oktober starb der Hagrid-Darsteller Robbie Coltrane (✝72) und stürzte die Harry Potter-Fans in tiefe Trauer. Leslie Phillips (✝98) war ebenfalls an den Filmen beteiligt. Er lieh dem Sprechenden Hut seine Stimme. Für sein Mitwirken in der Kömodie "Venus" wurde der Schauspieler sogar für den British Academy Film Award als Bester Nebendarsteller nominiert. Doch nun ist Leslie im stolzen Alter von 98 Jahren gestorben.

Zwei Schlaganfälle hatte der Filmstar überlebt, sei aber gesundheitlich angeschlagen gewesen. Wie The Sun beichtete, verstarb der 98-Jährige am Montag, den 6. November 2022, schließlich nach langer Krankheit. Seine Frau Zara verabschiedete sich mit emotionalen Worten von Leslie: "Ich habe einen wunderbaren Ehemann verloren, und die Öffentlichkeit hat einen wirklich großen Showman verloren."

Nicht nur beruflich, sondern auch im Privaten hat der Brite ein turbulentes Leben hinter sich. Drei Mal war Leslie verheiratet. Das letzte Mal trat er am 20. Dezember 2013 im Alter von 89 Jahren vor den Traualtar. Neben seiner Witwe hinterlässt der Darsteller außerdem vier Kinder aus seiner ersten Ehe.

Getty Images Leslie Philips bei den British Academy of Film Awards in London im Februar 2007

Getty Images Leslie Phillips bei einem Event in London im November 2006

Getty Images Leslie Philips bei einem Event in London im April 2009

