Fans weltweit trauern um Hagrid-Darsteller Robbie Coltrane

Robbie Coltranes (72) Tod löst große Trauer aus. Der schottische Schauspieler ist im Alter von 72 Jahren verstorben. Die erschütternden News bestätigte sein Agent am 14. Oktober. Dass seine schauspielerischen Glanzleistungen die Zeiten überdauern werden, machten seine einstigen Co-Stars rund um Daniel Radcliffe (33) bereits mit rührenden Statements klar. Aber auch seinen Fans wird er wohl vor allem für seine fürsorgliche Rolle als Rubeus Hagrid in den Harry Potter-Filmen in Erinnerung bleiben. Diese nehmen nun mit emotionalen Zeilen im Netz Abschied von Robbie.

Mit liebevollen Worten auf Twitter zollen ihm zahlreiche User Tribut. "Ruhe in Frieden. Wie du in der Harry-Potter-Doku schon sagtest: Du wirst irgendwann sterben, aber Hagrid wird ewig leben", schrieb beispielsweise ein Nutzer, um Robbie zu ehren. Ein weiterer würdigte ihn ebenfalls für seine Hagrid-Rolle: "Hagrid war immer einer meiner Lieblingscharaktere in 'Harry Potter'" und: "Jeder wollte einen Hagrid als Freund haben. Du wirst bei so vielen Kindern und Erwachsenen für immer einen besonderen Platz im Herzen haben", stimmte ein Nutzer zu.

Doch auch Robbies andere Rollen bleiben unvergessen. "Mir ist Robbie Coltrane vor allem aus der Serie 'Für alle Fälle Fitz' in Erinnerung. Ein großartiger Schauspieler. Ruhe in Frieden" oder: "Du warst ein wunderbarer, vielschichtiger, großartiger Schauspieler und wirst mir als solcher immer in Erinnerung bleiben", lauteten zwei weitere rührende Kommentare auf Social Media.

Action Press / United Archives GmbH Robbie Coltrane als Hagrid in "Harry Potter und die Kammer des Schreckens"

Getty Images Robbie Coltrane und Daniel Radcliffe, "Harry Potter"-Stars

Getty Images Robbie Coltrane bei einem Interview in Orlando im Juni 2014

