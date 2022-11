Shitstorm: "Temptation Island V.I.P."-Vanessa wehrt sich

Vanessa Nwattu bekommt momentan eine Menge Gegenwind. Die Beauty ist bei Temptation Island V.I.P. als Verführerin dabei. Und diesen Job macht sie offenbar ziemlich gut: Die Single-Dame und Kandidat Aleksandar Petrovic (31) haben eine intensive Bindung aufgebaut, die beiden sprechen sogar schon von Gefühlen. Auch über Aleks' Freundin Christina Dimitriou (30) sprechen sie ausführlich, – jedoch kommt die Influencerin dabei nicht besonders gut weg. Dafür kassierte Vanessa nun einen gewaltigen Shitstorm!

In der aktuellen Folge der Show erzählte Aleks der Verführerin, dass er beim Lagerfeuer Szenen von Christina gesehen hat, in denen sie ziemlich harte Beleidigungen von sich gibt. Vanessa bezeichnete die Reality-TV-Bekanntheit daraufhin als "gestört" und lachte mit Aleks, als er erzählte, dass die 30-Jährige auch hysterisch geweint hat. Dieses Verhalten fanden die Zuschauer ziemlich daneben. "Wenn Vanessa ja so eine liebevolle Person wäre, hätte sie nicht gelacht, nachdem Aleks ihr sagte, dass Christina vor Weinen nicht mehr reden konnte" oder "Vanessa, schäm dich bitte! Als Frau über den Schmerz einer anderen Frau zu lachen und sie als gestört zu betiteln? Entweder bist du ziemlich naiv oder einfach nur dumm", wetterten die User auf Instagram.

Vanessa bezog daraufhin Stellung in ihrer Instagram-Story und räumte ein, dass es nicht okay war, Christina als "gestört" zu bezeichnen – verteidigte sich aber auch. "Dennoch habe ich in diesem Moment gerade erfahren, dass ich als Hurentochter, Schlampe und Missgeburt bezeichnet worden bin – was für mich zumindest ein nicht normales Verhalten darstellt", schrieb sie und ergänzte, dass das Ganze für sie momentan auch nicht leicht sei.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Christina Dimitriou weint beim Lagerfeuer

Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

