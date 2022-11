"Temptation Island V.I.P."-Aleks hat sich Vanessa geöffnet!

Aleksandar Petrovic (31) lässt in sein Seelenleben blicken! Der einstige Love Island-Kandidat nimmt derzeit mit Christina Dimitriou (30) an Temptation Island V.I.P. teil. Bisher scheint es nicht so, als würden sie den Treuetest schaffen. Der Muskelmann versteht sich nämlich ziemlich gut mit der Verführerin Vanessa. Dass Christina in der Frauenvilla dann noch mit Beleidigungen um sich wirft, scheint den Muskelmann immer weiter von seiner Freundin zu entfernen. Nun öffnete Aleks sich Vanessa auch emotional komplett!

Zuvor betonte er im Netz, dass er der Beauty auf der Gefühlsebene noch nicht nähergekommen sei. Doch ein Event in der Show änderte dies dann, schilderte er im Promiflash-Interview: "Ich habe mich Vanessa gegenüber erst ab dem Zeitpunkt nach der Bootszene, als wir wieder zurück in der Villa waren, emotional geöffnet. Grund dafür waren die Beleidigungen, die zu hören waren." Damit bezieht sich Aleks auf den Moment, als die vergebenen Frauen von einem Boot aus ihre Freunde beobachten konnten. Dabei machten sie mit den Verführerinnen Yoga.

Christina gefiel dieser Anblick so gar nicht, weswegen sie sich mit Schimpfwörtern Luft machte. "Für mich ist eine Welt zusammengebrochen, deshalb war ich in der Villa so traurig und am Boden zerstört, dass ich sogar angefangen habe zu weinen", erklärte Aleks im weiteren Gespräch mit Promiflash. Vanessa sei dann für ihn da gewesen, sodass er sich ihr schlussendlich emotional öffnete.

"Temptation Island V.I.P." ab 4.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Christina Dimitriou bei "Temptation Island V.I.P."

Aleksandar Petrovic und Verführerin Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

Aleks Petrovic und Christina Dimitriou, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer 2022

