Rihanna-Modenschau: Umstrittener Auftritt von Johnny Depp

Johnny Depps (59) Auftritt sorgt für Aufruhr! Der Fluch der Karibik-Star machte in den letzten Monaten mit dem Rechtsstreit gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) auf sich aufmerksam. Währenddessen hatte er mit der Anwältin Joelle Rich angebandelt – allerdings kursieren bereits Trennungsgerüchte. Jetzt trat der Schauspieler bei der Fashionshow von Rihannas (34) Label Savage x Fenty auf – und löste damit heftige Diskussionen bei den Fans aus.

Der 59-Jährige hatte einen einmütigen Einsatz zum Song "So Fresh, So Clean" in der Mitte der Show. Dabei trug er seine typischen Halsketten und einen seidenen Pyjama der Marke Savage. Wie DailyMail berichtet, schien es den Fans nicht zu gefallen, dass Riri dem zweifachen Vater eine Bühne bot. Schließlich wird er nach dem umstrittenen Prozess aktuell von frauenfeindlichen Gruppen als Held gefeiert.

Johnnys Ex-Frau Amber wurde im Prozess in den meisten Punkten für schuldig befunden. Die 36-Jährige hatte allerdings Gegenklage eingereicht und gewonnen – Ihr Ex müsste ihr nun also rund zwei Millionen Euro Schadensersatz zahlen. Wie mehrere US-Medien berichteten, reichten die Anwälte des US-Amerikaners vor einigen Tagen wiederum einen Antrag gegen die Geldstrafe beim Berufungsgericht im US-Bundesstaat Virginia ein.

Getty Images Johnny Depp in der SiriusXM’s Town Hall in New York im Oktober 2022

Getty Images Johnny Depp vor Gericht, Mai 2022

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Mai 2022

