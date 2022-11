Serkan Yavuz stolz: Tochter Nova hat ihr erstes Wort gesagt!

Serkan Yavuz (29) und Samira Klampfl (28) platzen vor Stolz! Nachdem sich die beiden bei Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt haben, wurden sie innerhalb kürzester Zeit sogar schon Eltern. Im Mai brachte die gebürtige Bayerin die kleine Nova Skye Sya zur Welt. Über die Entwicklung ihrer Tochter hält das Paar seine Community stets auf dem Laufenden. Nun hatten die beiden freudige Neuigkeiten zu berichten: Nova hat ihr erstes Wort gesagt!

In seiner Instagram-Story zeigte sich Serkan total aufgeregt. "Gerade ist was so Krasses passiert. Aus dem Nichts!" Zweimal habe Nova klar und deutlich Mama gesagt – was insbesondere Samira zum Jubeln brachte. "Wir haben uns gegenseitig angeguckt, so: 'Was?' Mitten aus dem Nichts sagt sie Mama", staunte der Ex-Bachelorette-Teilnehmer und betonte, wie schön dieser Moment gewesen sei. Auch wenn das erste Worte nicht Papa gewesen ist, kann Serkan gut damit leben. "Ich gönn's Samira – das erste Mama. Aber es wird trotzdem ein Papakind", ist er sich sicher.

Doch trotz dieser großen Freuden im Leben als Eltern gibt es auch Zeiten, in denen Samira und Serkan das Ganze über den Kopf wächst. "Manchmal schreit sie aus dem Nichts, als würde es kein Morgen geben und dann wissen wir auch nicht, was los ist", hatte Serkan im September via Instagram berichtet. Dann versuche der Regensburger aber positiv zu bleiben, damit sein Kind die Überforderung nicht spürt.

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl mit ihrer Tochter Nova und ihrem Freund Serkan Yavuz

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz mit ihrer Tochter Nova

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, ehemaliger "Die Bachelorette"-Teilnehmer

