Jeder knutscht jeden: Bei "Prince Charming" geht's heiß her!

Die vierte Staffel von Prince Charming ging in die siebte Folge – das diesjährige Ende nähert sich also schon langsam. Als erster TV-Prinz übernachtete Fabian Fuchs in der Villa der verbleibenden Männer. Bei einer guten Übernachtungsparty darf eine Runde Flaschendrehen nicht fehlen, bei der es zu intensivem Körperkontakt kommt – so auch bei "Prince Chaming": So heiß ging es nämlich in der Kandidaten-Villa zu!

Die erste Runde des Flaschendrehens startete mit einem harmlosen Kuss auf den Mund zwischen dem Prinzen und Dennis S. Doch schon der zweite Kuss zwischen Tim und dem Berliner war deutlich intensiver und ließ die anderen Anwärter offensichtlich nicht kalt. Schnell wurde klar, dass die Kandidaten heute nicht nur mit dem Prinzen knutschen. Auch untereinander wurden heiße Küsse ausgetauscht. "Wir sind ja letztendlich nur beim Rumknutschen gelandet, wir hätten die Flasche gar nicht gebraucht", lies Dennis O. den Abend Revue passieren. Auch Body-Shots durften in dieser wilden Nacht nicht fehlen. Es wurden Shots von Rücken und aus Bauchnabeln getrunken.

Dennoch war das Ende vom Tag scheinbar nicht heiß genug, zum Abschluss des intensiven Abends wurde die Party in den Whirlpool verlegt, wo durchaus weitere Küsse ausgetauscht wurden. "Die Szene im Hot Tub war hot, hot, hot", verriet Fabian im anschließenden Interview.

