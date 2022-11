Mats darf nicht zur Fußball-WM: Cathy Hummels ist enttäuscht

Cathy Hummels (34) zeigt ihr Mitgefühl! Ihre Ehe mit Mats Hummels (33) sorgte in den vergangenen Monaten für Schlagzeilen. Immer wieder wurde über ein Liebes-Aus zwischen der Kampf der Realitystars-Moderatorin und dem Profikicker spekuliert – sogar die Scheidung der Eheleute soll bereits im vollen Gange sein. Richtig bestätigt haben die beiden das aber noch nicht. Trotz allem unterstützt Cathy Mats noch immer tatkräftig!

Mats gehört nicht zum offiziellen Kader der diesjährigen WM in Katar. Auch wenn die Influencerin und der 33-Jährige nicht mehr in einer Liebesbeziehung sind, fühlt die Beauty noch immer sehr mit dem Kicker. "Es tut mir leid! Du hast so hart gearbeitet", bedauerte Cathy in ihrer Instagram-Story und verdeutlichte ihr Mitgefühl mit einem roten Herzemoji.

An einem Rosenkrieg seien Cathy und Mats demnach nicht interessiert – denn vor allem das Wohlergehen ihres Sohnes Ludwig (4) stehe für das einstige Traumpaar an allererster Stelle. "Es ist nicht einfach, aber das ist es wert. Er ist glücklich darüber, beide Elternteile in seinem Leben zu haben", schrieb die 34-Jährige zuletzt unter einem Bild im Netz, auf dem die vereinte dreiköpfige Familie offenbar einen harmonischen Familienabend genoss.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Gulotta,Francesco / ActionPress Cathy und Mats Hummels auf dem Oktoberfest 2019

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels

