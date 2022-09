Für Ludwig: Cathy und Mats Hummels ziehen an einem Strang

Cathy (34) und Mats Hummels (33) raufen sich zusammen. Nachdem monatelang über ein Liebes-Aus zwischen der Moderatorin und dem Fußballer spekuliert wurde, gab es im Juli die Bestätigung: Die Eltern eines Sohnes lassen sich scheiden. Doch einen Rosenkrieg scheint es zwischen den beiden nicht zu geben – regelmäßig verbringen sie gemeinsam Zeit mit Sohnemann Ludwig (4). Auch jetzt hatten Cathy und Ludwig einen offenbar harmonischen Familienabend zusammen mit ihrem Nachwuchs.

"Es ist nicht einfach, aber das ist es wert. Er ist glücklich darüber, beide Elternteile in seinem Leben zu haben", kommentierte die 34-Jährige einen Schnappschuss ihrer Familie in ihrer Instagram-Story. Auf dem Bild sitzen Söhnchen Ludwig und ihr Noch-Ehemann Mats an dem gedeckten Esstisch, während die Kampf der Realitystars-Moderatorin ein Selfie macht und dabei in die Kamera lächelt. Auch Mats scheint die gemeinsame Zeit mit seinem Sprössling zu genießen – der Sportler hat ebenfalls ein Lächeln im Gesicht.

Auch wenn sich die Influencerin und der Profi-Fußballer für ihr gemeinsames Kind zusammenreißen, fällt der TV-Bekanntheit die Trennung offenbar schwer. Kurz nachdem bekannt wurde, dass die Scheidung von Mats in vollem Gange ist, teilte Cathy ihren Fans mit: "Ich schaffe es, jeden Tag mehr loszulassen... Babysteps." Auch ihr Sohn scheint ihr bei diesem Prozess zu helfen: Die stolze Mama zeigt sich immer wieder gemeinsam mit Ludwig im Netz und betont ihre Liebe zu ihm.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im August, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de