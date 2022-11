Neuer Pass: Weltstar Terence Hill ist offiziell Deutscher!

Der Schauspieler Terence Hill (83), der mit bürgerlichem Namen Mario Girotti heißt, schrieb an den Sets von zahlreichen Projekten Filmgeschichte: Mit Streifen wie beispielsweise "Lucky Luke", "Mein Name ist Nobody" oder auch "Renegade" wurde er weltberühmt. Was viele Fans nicht wissen – Terence hat durch seine Mutter deutsche Wurzeln und lebte sogar einige Zeit in Sachsen. Seine damalige Heimat ist ihm bis heute sehr wichtig: Terence hat nun nämlich den deutschen Pass beantragt – und ist damit ganz offiziell Deutscher!

Das berichtete Terence jetzt gegenüber Bild. "Meine wundervolle Mutter und damit auch meine Muttersprache waren immer prägend für mich. Ich bin glücklich, dass ich nun diesen Ausweis habe", betonte der 83-Jährige und fügte hinzu: "Es ist auch ein Bekenntnis zu meinen Wurzeln." Den Pass habe der Wahlamerikaner beim deutschen Konsulat in Los Angeles beantragt – dadurch, dass seine Mutter die deutsche Staatsbürgerschaft hatte, sei das kein Problem gewesen.

Neben dem deutschen Pass nennt Terence aber noch weitere Ausweise aus anderen Ländern sein Eigen! Der Schauspieler und Regisseur fühlt sich nämlich an vielen Orten auf der Welt zu Hause: Er besitzt nicht nur die Staatsbürgerschaft seiner Wahlheimat USA, sondern auch einen Pass seines Geburtslands Italien.

Getty Images Terence Hill im Januar 1984

Getty Images Terence Hill beim Almeria Western Film Festival, 2016

Getty Images Terence Hill beim Venice Film Festival, 2009

