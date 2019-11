Terence Hill (80) bringt italienisches Eis nach Deutschland! Fans des "Vier Fäuste gegen Rio"-Darstellers können sich freuen – denn es gibt nicht nicht nur seit Mai dieses Jahres eine Ausstellung über den Schauspieler im sächsischen Lommatzsch, schon bald wird unter seinem Namen hierzulande auch Eis verkauft. Diese spezielle Geschäftsidee führt Terence zurück in seine einstige Heimat: In Dresden eröffnet er am 28. November sein erstes eigenes deutsches Eiscafé!

Gegenüber Bild verriet die Geschäftsführerin des Ladens, Viktoria Franke, wo das Eis herkommt und auf welche Sorten sich die Gäste freuen können. "Wir holen das Eis direkt von der Familie des Filmstars aus Amelia, wollen 20 bis 30 Sorten wie Glühwein-, Spekulatius-, Stollen- und Pistazien- und Biereis anbieten." Im italienischen Amelia besitzt der 80-jährige Schauspieler bereits ein Eiscafé. In der sächsischen Landeshauptstadt soll der Straßenverkauf zum Start der Adventszeit beginnen. Das dazugehörige Café mit Platz für 15 Gäste wird allerdings erst im Januar seine Türen öffnen.

Ob Terence auch selbst in seinem "Terence Hill Eis Salon" in Erscheinung tritt? Geschäftsführerin Viktoria verkündete jedenfalls: "Der berühmte Schauspielstar selbst will später vorbeischauen, scheut etwas den Eröffnungstrubel." Das Eiscafé in Dresden soll aber nicht die einzige Deutschland-Filiale des Leinwandhelden bleiben: Terence plant offenbar, hierzulande mehrere Standorte für den Eisverkauf zu eröffnen.

