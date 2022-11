Zu Demis 60. Geburtstag: Auch ihr Ex Bruce Willis gratuliert

Demi Moore (60) bekommt liebe Geburtstagswünsche von ihrem Ex. Der Hollywoodstar war bis zum Jahr 2000 mit seinem Schauspielkollegen Bruce Willis (67) verheiratet. Die Ehe zerbrach trotz der drei gemeinsamen Töchter. Aber das Ex-Paar soll bis heute immer noch ein gutes Verhältnis zueinander haben, was es jetzt auch der Öffentlichkeit zeigt: Bruce und seine Frau sendeten Demi einen niedlichen Gruß zum 60. Geburtstag.

Auf Instagram postete Bruce' Ehefrau Emma Heming (44) ein Selfie von den beiden, auf dem sie lachend Demis Biografie in die Kamera halten. "Happy Birthday, Demi. Wir lieben dich von innen und außen", schrieb sie dazu. Der Satz ist ein liebevolles Wortspiel, denn das Buch des "3 Engel für Charlie"-Stars trägt den Titel "Inside Out". Das Geburtstagskind ließ sich die Ehre nicht nehmen und repostete den Gruß ihres Ex-Mannes direkt in ihrer eigenen Story – zusammen mit einer Menge anderen.

Demi stattet Bruce zu dessen Geburtstag im März ebenfalls einen kleinen Besuch ab und schien eine Ladung frischer Pilze im Gepäck zu haben. "Alles Gute zum Geburtstag, Bruce! Ich bin dankbar für unsere Patchwork-Familie", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie und der Actionheld gemeinsam in die Kamera lachen.

Anzeige

Instagram / emmahemingwillis Bruce Willis und Emma Heming an Demi Moores 60. Geburtstag

Anzeige

Getty Images Emma Heming und Bruce Willis im April 2017

Anzeige

Instagram / demimoore Demi Moore und Bruce Willis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de