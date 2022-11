Annäherung? König Charles war bei Andrews Schützenfest dabei

Prinz Andrew (62) feiert ein großes Familientreffen – zusammen mit König Charles III. (73). Der in Verruf geratene jüngere Bruder des amtierenden britischen Monarchen schien eigentlich ein schwieriges Verhältnis zu seiner Familie zu haben. Durch seine Verwicklung in die Skandale um Jeffrey Epstein (✝66) warf der Herzog von York ein schlechtes Licht auf das britische Königshaus. Dennoch scheinen die Geschwister zu besonderen Anlässen wieder zusammenzukommen: Charles und Andrew trafen jetzt bei einer Feier aufeinander!

Auf Schloss Windsor fand heute ein großes Schützenfest statt, zu dem offenbar ein Großteil des britischen Königshauses anreiste. Andrew veranstalte die Feierlichkeit in seinem Wohnsitz und wurde auch kurz zuvor in der Nähe des Veranstaltungsortes in einer jagdgrünen Weste gesehen. Fotografien, die The Sun vorliegen, zeigen, wie Charles sowie dessen jüngster Bruder Prinz Edward (58) mit seiner Frau Sophie (57) separat anreisten. Dabei schienen sie bester Laune und Andrew befand sich seit Langem wieder im Kreise seiner Familie.

Das Schützenfest könnte für Andrew ein wichtiger Anlass gewesen sein, denn erst zu Beginn des Monats wurde verkündet, dass Charles seinen Bruder wohl nicht in das Familiengeschäft zurückholen wird. Ein Insider erklärte, dass der König Andrew gegenüber ein Machtwort gesprochen habe. Daraufhin soll der 62-Jährige das Anwesen unter Tränen verlassen haben.

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im April 2021

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III. im Juni 2015

Anzeige

Ben Birchall - WPA Pool/Getty Images Prinz Charles im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de