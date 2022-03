Hat Neele Bronst (25) nun unbewusst den Vornamen ihres Nachwuchses enthüllt? Vor über einem Jahr hat sich das Leben der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin komplett verändert: Im Januar 2021 erblickte nämlich ihr erster Sohn das Licht der Welt. Den Namen ihres süßen Wonneproppen plauderte die Schönheit nicht aus – ein paar Details konnte die Neu-Mama vor der Kamera dann aber wohl doch nicht verbergen: Hat Neele das Geheimnis um den Namen ihres Babys damit jetzt etwa gelüftet?

In der Vergangenheit bezeichnete die Beauty ihren Spross immer wieder als "kleinen Löwen". Ob hinter diesem Kosenamen vielleicht sogar eine tiefere Bedeutung steckt? Bereits an Weihnachten postete Neele via Instagram einen Schnappschuss vorm Tannenbaum, während im Hintergrund ein Holz-Löwe auf Rädern zu sehen ist. Auf dem Vorderrad des knuffigen Nachziehtiers steht in großen Buchstaben das Wort "Lion". Möglicherweise der Vorname des kleinen Mannes – immerhin ist das Spielzeug für die Kids mit dem eigenen Namen personalisierbar.

Doch ganz egal, wie der kleine Junge auch heißt – Neele kann sich inzwischen kaum noch ein Leben ohne ihn vorstellen. "Ich bin so froh, dich zu haben. Du bist das größte Glück auf Erden und ich liebe dich über alles", schwärmte die Hamburgerin beispielsweise am ersten Geburtstag ihres Kleinen in einem emotionalen Post.

Instagram / neelejay Neele Bronst, Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / neelejay Ex-GNTM-Kandidatin Neele Bronst mit ihrem Sohn

Instagram / neelejay Neele Bronst und ihr Sohn im August 2021

