"Unkomplizerter": Eva Benetatou hat mehr männliche Freunde

Evanthia Benetatou (30) kommt mit Frauen nicht so gut klar. Die ehemalige Bachelor-Kandidatin ist Mama eines Sohnes. Chris Broy (33), der Vater des Kleinen, trennte sich allerdings noch vor der Geburt von ihr. Heute kommen die beiden ihrem Sohn zuliebe aber miteinander klar. Auch wenn Chris sich liebevoll um ihn kümmert, übernimmt die Influencerin den Großteil der Erziehung. Dabei unterstützen sie manchmal auch Freunde wie Kamil Golik. Evas Freunde sind jedoch überwiegend männlich – sie verriet jetzt auch, warum!

In ihrer Instagram-Story erklärte sie, dass sie mehr männliche Freunde als weibliche habe – dafür werde sie manchmal sogar verurteilt. "Ich bin jedoch mit Jungs aufgewachsen, finde sie viel unkomplizierter, verständnisvoller und ehrlicher. Ich fand und finde Zickenkrieg ganz fürchterlich und diesen Konkurrenzkampf erst recht. War nie Teil davon und werde es nie sein", machte sie klar. Auf ihre Jungs sei außerdem immer Verlass – sie seien die ersten Menschen, die ihr zur Seite stehen würden.

Mit Frauen hingegen sei die Reality-TV-Bekanntheit immer wieder angeeckt. "Habe es oft mit Mädels in der Jugend versucht, aber am Ende sind sie mir in den Rücken gefallen", erklärte sie. Dennoch habe sie einige wenige gute Freundinnen, für die sie sehr dankbar sei.

Eva Benetatou im Juli 2022

Eva Benetatou im Februar 2022

Evanthia Benetatou, Ex-Bachelor-Kandidatin

