"Keinen Rasierer leisten": Rasiert Megan Fox Bikinizone?

Fans vermuten, dass Megan Fox (36) sich nicht rasiert. Die Schauspielerin und ihr Freund Machine Gun Kelly (32) sorgten mit ihren Halloween-Kostümen dieses Jahr für Aufsehen. Die Transformers-Darstellerin und der "Candy"-Sänger zeigten nur zu gerne ihre sexy Verkleidung. Während Megan schwarze Latex-Unterwäsche trug, entschied sich ihr Verlobter für ein schwarz-rotes Priesterkostüm mit Kreuzen. Aber das war nicht die einzige Verkleidung des Paares – ein weiteres Kostüm sorgte jetzt für eine Diskussion.

Die Transformers-Darstellerin postete eine Reihe von Hinter-den-Kulissen-Fotos von ihrem jüngsten Halloween-Shooting mit ihrem Verlobten Machine Gun Kelly auf Instagram. Das Paar verwandelte sich in sexy Elfen und posierte mit spitzen Ohren und Kleidung im Renaissance-Stil. Auf einem der Bilder ist ein Stück eines filigranen Tattoos in ihrer Bikinizone zu sehen – und ein Fan verwechselte es mit einem unrasierten Fleck. "So viel Geld und sie kann sich keinen Rasierer leisten. Sie ist jetzt von meiner Liste gestrichen", witzelte der Follower.

Megan ließ den Hater allerdings schnell abblitzen, indem sie antwortete: "Beziehst du dich fälschlicherweise auf mein Tattoo?" "Wie auch immer, ich bin am Boden zerstört, dass ich nicht mehr auf deiner Liste stehe. Ich hatte gehofft, du würdest mich zur Frau nehmen", fügte die Schauspielerin ironisch hinzu. In diesen Genuss wird wohl eher MGK kommen.

Getty Images Machine Gun Kelly, Oktober 2022

Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

Getty Images Machine Gun Kelly und Megan Fox, Juni 2022

