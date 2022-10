Nächster Halloween-Look: MGK führt Megan Fox an der Leine

Diese beiden wissen es, sich zu verkleiden! Machine Gun Kelly (32) und Megan Fox (36) sind seit 2020 ein Paar, im Januar dieses Jahres verlobten sie sich sogar. Seitdem gelten der Sänger und die Schauspielerin als eins der Traumpaare der Promiszene und beweisen immer wieder öffentlich, wie vernarrt sie ineinander sind. Nachdem sie vor wenigen Tagen schon eine Halloweenparty besuchten, kommt jetzt der nächste Look: Megan und MGK zeigen ihre sexy Verkleidung!

Am Samstagabend besuchte die Transformers-Darstellerin mit ihrem Verlobten eine Halloweenparty in Hollywood. Dafür trug sie ein ultraheißes Outfit, bestehend aus Latex-Unterwäsche, Netzstrumpfhosen und einer samtenen Robe. Dazu kombinierte Megan kniehohe Stiefel und eine graue Perücke. Das Augenmerk lag jedoch woanders: Um ihren Hals trug die Beauty ein Lederhalsband samt einer Leine aus einer schwarzen Kette. Die trug der Musiker in der Hand, als er sie zur Party führte. Machine Gun Kelly zeigte nicht so viel Haut wie Megan: Er steckte in einem schwarz-roten Priesterkostüm mit Kreuzen. Seine platinblonden Haare hingen wirr in sein Gesicht.

Schon am Vorabend flashten Megan und MGK bei einer anderen Gruselfete mit ihren Outfits: Sie verkleideten sich als Pamela Anderson (55) und Tommy Lee (60)! Das detailgetreue Kostüm ließ die Turteltauben fast wie das einstige Kultpaar aus den 90er-Jahren aussehen.

Anzeige

Backgrid Megan Fox in einem sexy Halloweenkostüm

Anzeige

Backgrid Megan Fox und Machine Gun Kelly an Halloween

Anzeige

Backgrid / ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de