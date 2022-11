Mit fast 50: Heidi Klum wünscht sich Nachwuchs mit ihrem Tom

Ist Heidi Klums (49) Familienplanung etwa noch gar nicht abgeschlossen? Seit mittlerweile viereinhalb Jahren geht das Model nun schon mit Tom Kaulitz (33) durchs Leben. Gemeinsamen Nachwuchs haben die Eheleute zwar nicht, der Tokio Hotel-Gitarrist ist jedoch ein liebevoller Stiefvater für die vier Kinder der Beauty. Offenbar ist das der GNTM-Chefin jedoch noch nicht genug: Heidi verriet nun, dass sie sich ein Baby mit Tom durchaus vorstellen könnte.

Im Interview mit der US Sun offenbarte die 49-Jährige, dass sie mit dem Gedanken spiele, ihre Familie noch einmal zu vergrößern. "Ich meine, es zu wollen und es tatsächlich zu können, sind immer zwei verschiedene Dinge", machte Heidi deutlich. Angesichts ihres Alters sei es immerhin gar nicht so einfach für die in Bergisch Gladbach geborene Laufstegschönheit, noch einmal schwanger zu werden. "Die 50 steht vor der Tür. Und je älter man wird, desto schwieriger wird es", versicherte sie. "Aber würde ich es wollen? Manchmal denke ich ja", stellte Heidi abschließend klar.

Erfüllt sich also doch noch die Prophezeiung eines weiteren Babys für die Moderatorin? 2020 hatte eine GNTM-Teilnehmerin der Modelama immerhin die Zukunft vorausgesagt und kurzerhand verkündet, dass Tom und Heidi Eltern werden. Damals hatte die TV-Schönheit allerdings noch versichert, keinen weiteren Nachwuchs zu wollen. "Das wird nicht passieren. Der Backofen ist zu!", hatte die vierfache Mutter seinerzeit mit Starfotograf Rankin gescherzt.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz in Las Vegas

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz im März 2022

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2022

