So groß ist Sarah Harrisons Tochter Mia inzwischen geworden

Sarah Harrisons (31) Tochter Mia Rose (4) ist inzwischen eine junge Dame. Auf ihren Social-Media-Kanälen geben die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Mann Dominic (31) den Fans immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag mit zwei Kindern. Nun erfreute die Beauty ihre rund drei Millionen Follower mit einem süßen Post: Sarah veröffentlichte einen Fotovergleich, der verdeutlichte, wie groß Mia inzwischen geworden ist.

Auf ihrem Instagram-Account postete die Influencerin nun zwei Schnappschüsse, die ihre Tochter und sie am Pool zeigen. Zwischen den beiden Aufnahmen liegen jedoch gut viereinhalb Jahre, wie die YouTuberin in ihrer Bildunterschrift verriet: "Heute versus 15. März 2018", schrieb sie schlicht zu dem Fotovergleich. In dieser Zeit ist der Promi-Nachwuchs ganz schön gewachsen. Während Mia auf dem einen Schnappschuss als Baby von ihrer Mama hochgehalten wird, sitzt die Vierjährige auf dem anderen lächelnd auf Sarahs Schoß. Ihren Post beendete sie schließlich mit den Worten: "Meine große Prinzessin."

Unter dem Schnappschuss konnten viele User gar nicht glauben, wie groß Sarahs Erstgeborene mittlerweile geworden ist. "Wie schnell die Zeit vergeht", schrieb ein Follower, während ein anderer ungläubig kommentierte, dass Mia bald schon ihren fünften Geburtstag feiere. "Sie werden einfach viel zu schnell groß" oder: "Mamas großes Mädchen", lauteten weitere Kommentare der Fans.

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose und Sarah Harrison im November 2022

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre beiden Töchter Kyla und Mia Rose

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre Tochter Mia im März 2018

