Sarah Harrisons Tochter Mia hat eine Lebensmittelvergiftung

Sarah Harrison (31) leidet mit ihrer Tochter. Eigentlich genießt die YouTuberin mit ihren beiden Kindern und ihrem Ehemann Dominic Harrison (31) das Leben in Dubai. In den vergangenen Wochen machten gesundheitliche Probleme der Influencerin jedoch zu schaffen. Inzwischen gehe es ihr aber wieder besser. Dafür ist Sarah nun in Sorge um die kleine Mia (4) – die Vierjährige hat eine Lebensmittelvergiftung.

In ihrer Instagram-Story gab die Blondine ein Update zu dem Gesundheitszustand ihres Sprösslings. "Mia geht es etwas besser, aber das ist echt heftig. Sind viel im Austausch mit unserer Kinderärztin und hoffen, dass sie es bald geschafft hat", erzählte Sarah. Das Ganze mit anzusehen sei total hart für sie. "Man kann halt auch nicht viel dagegen machen und den Kindern nicht wirklich helfen. Kuscheln daher 24 Stunden mit ihr und zeigen ihr, dass sie nicht alleine da durch muss", betonte die zweifache Mutter.

Halloween fiel für Mia somit ins Wasser. Die Harrisons hatten schon am Samstag gefeiert, doch ihre Erstgeborene musste zu Hause bleiben. "Ich habe ihr eine Portion Popcorn mitgebracht und jetzt wird wieder gekuschelt", schrieb Sarah. Mias jüngere Schwester Kyla (2) hingegen war mit ihrer Mama als Hexen-Duo unterwegs.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose, Kyla und Dominic Harrison

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Mia

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihrer Tochter Kyla an Halloween 2022

