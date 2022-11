Als Fruchtblase platzte: Sarah Engels zeigt Chat mit Julian

Sarah Engels (30) teilt private Chatnachrichten mit ihren Fans! Im Dezember 2021 kam das erste gemeinsame Kind von der Sängerin und ihrem Ehemann Julian Engels (29) auf die Welt. Gemeinsam mit Pietro Lombardi (30) hat die DSDS-Bekanntheit zudem ihren Sohnemann Alessio. Ihren Familienalltag teilt die Influencerin seither immer wieder gern mit ihren Followern im Netz. So auch jetzt: Sarah gab einen privaten Einblick in den Chat mit Ehemann Julian, als ihre Fruchtblase platzte!

Via Instagram erinnerte sich Sarah am Sonntag an den Moment zurück, als ihre Fruchtblase platzte. Daraus kann man lesen, dass die Hochschwangere neben ihrem Töchterchen vor allem eines im Kopf hatte: Essen! So beauftragte die 30-Jährige ihren Liebsten damit, ein belegtes Brötchen mitzubringen, bevor sich die kleine Solea auf den Weg machte. "Meine Fruchtblase. Schnell. [...] Melde dich", schrieb sie Julian damals panisch und forderte ihn auf, den in Auftrag gegebenen Snack unbedingt mit ins Krankenhaus zu bringen.

Im Promiflash-Interview verriet Sarah, dass es manchmal gar nicht so leicht sei, ihren Mama-Alltag mit ihrem Job zu vereinen. "Also ich glaube, es sieht manchmal – gerade auf Instagram – einfacher aus, als es tatsächlich ist. Manchmal ist es schon ein Spagat", offenbarte sie und fügte hinzu, dass es deshalb besonders wichtig sei, viele Dinge genau zu planen und zu strukturieren.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit Sohnemann Alession und Töchterchen Solea

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im August 2022

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihr Mann Julian im Urlaub am Luganersee

