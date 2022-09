Neues Leben in Dubai: Anna-Maria Ferchichi verrät Details!

Hat sich viel bei Anna-Maria Ferchichi (40) und ihrer Familie geändert? Die achtfache Mutter bestätigte Ende August das, was viele schon vermutet hatten: Sie und ihr Mann Bushido (43) sind mit ihren Kids nach Dubai ausgewandert. Der Umzug hat die Schwester von Sarah Connor (42) die letzte Kraft gekostet – doch mittlerweile haben sich alle in ihrem neuen Heim einleben können: Anna-Maria plauderte nun sogar einige Details zu ihrem Alltag aus.

In ihrer Instagram-Story verriet die Influencerin jetzt, welche Sprachen ihre Kinder in der Schule sprechen: "Sie sprechen Englisch und Deutsch. Da sie Gott sei Dank vorher schon Englisch gesprochen haben, erleichtert ihnen das vieles", plauderte sie aus. Arabisch haben ihre Sprösslinge als Pflichtfach, was die Mama wichtig findet, da es schließlich die Hauptsprache dort ist. Auch im Fach Religion gibt es Unterschiede, wie die 40-Jährige erklärte: "Man konnte zwischen Ethik und Islam wählen, aber da ihr Vater Moslem ist, haben sie Islam."

Was Anna-Maria aber besonders freue, ist die Tatsache, dass ihre Kinder jetzt mehr Freiheiten genießen können. In Deutschland unterstanden sie aufgrund von Bushidos Vergangenheit dem Zeugenschutzprogramm, was ihre Rasselbande stark eingeschränkt hatte. "Die Leute vom LKA geben sich Mühe, unser Familienleben, so gut es geht, aufrechtzuerhalten. Aber was mir wirklich fehlt, ist Spontanität", hatte die Brünette zugegeben.

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, März 2018

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

