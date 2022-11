Eine Million Euro Gage: Wird Rod Stewart bei der WM singen?

Rod Stewart (77) bleibt sich treu! Der Rock & Pop-Sänger ist ein begeisterter Fußballfan. Am liebsten feuert er die Celtic Glasgows vor dem Bildschirm oder direkt im Stadion an. Beinahe wäre er früher selbst Profikicker geworden, tauschte die Fußballschuhe aber dann doch gegen ein Mikrofon aus. Heute ist er einer der erfolgreichsten Sänger der Welt. Rod verrät jetzt, dass er für die diesjährige WM in Katar angefragt wurde, einen Gig zu spielen!

"Mir wurde vor 15 Monaten eine Menge Geld angeboten, mehr als eine Million Dollar, um dort zu spielen", offenbart Rob gegenüber Sunday Times. Weil das Emirat unter anderem wegen Menschenrechtsverletzungen und seinen Arbeitsbedingungen ausländischer Bauarbeiter stark kritisiert wird, habe er den Entschluss gefasst: "Ich habe es abgelehnt! [...] Es ist nicht richtig, dorthin zu gehen."

Auch Popsängerin Dua Lipa (27) würde dieselbe Entscheidung wie Rod treffen, würde sie für einen Auftritt angefragt werden: "Ich freue mich darauf, Katar zu besuchen, wenn das Land alle Menschenrechtszusagen erfüllt hat, die es gemacht hat, als es zum Gastgeber der Weltmeisterschaft ernannt wurde." Sie werde der englischen Nationalmannschaft deshalb von zu Hause aus die Daumen drücken.

Getty Images Rod Stewart bei einem Auftritt im Juli 2022 in Nashville, Tennessee

Getty Images Dua Lipa während eines Konzerts in Paris am 07. Mai 2022

Getty Images Das Schild der WM 2022 an der Corniche Waterfront

