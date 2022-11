Wird Dua Lipa etwa bei der Fußball-WM in Katar auftreten?

Dua Lipa (27) meldete sich nun mit einem Statement über die WM 2022 zu Wort. In einer Woche ist es endlich so weit: Die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt! Doch bevor sich Katar und Ecuador das erste Spiel liefern, werden einige Promis mit einem Auftritt das Turnier im Al-Bayt-Stadion eröffnen: So werden Robbie Williams (48) und der BTS-Sänger Jungkook (25) auf der Bühne stehen. Spekulationen zufolge soll auch Dua Lipa auftreten – die Gerüchte klärte die Musikerin nun auf.

Die "New Rules"-Interpretin kam in ihrer Instagram-Story auf die jüngsten Gerüchte zu sprechen. "Es gibt derzeit eine Menge Spekulationen, dass ich bei der Eröffnungsfeier der WM in Katar auftreten werde", schrieb die gebürtige Britin und klärte auf: "Ich werde nicht auftreten und war auch nie in irgendwelche Verhandlungen über einen Auftritt verwickelt." Sie werde die Spiele ihres Heimatlandes von zu Hause aus ansehen und die englische Mannschaft aus der Ferne bejubeln.

Die Veröffentlichung ihres Statements hat einen Beweggrund: Die 27-Jährige möchte wohl nicht mit der Weltmeisterschaft in Verbindung gebracht werden, da diese lange wegen Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland kritisiert wurde. "Ich freue mich darauf, Katar zu besuchen, wenn es alle Menschenrechtsversprechen erfüllt hat, die das Land versprochen hatte, als es die Zusage erhielt, die Fußball-Weltmeisterschaft ausrichten zu dürfen", machte Dua Lipa ihren Standpunkt klar.

