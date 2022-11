"Ungern": Linda Nobat hat die Schnauze voll von Reality-TV!

Linda Nobat (27) hat sich eine eindeutige Meinung zum Thema Reality-TV gebildet! Von Der Bachelor über Skate Fever – Stars auf Rollschuhen bis hin zu Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, ihre Fans konnten die Beauty mittlerweile schon in so einigen Shows sehen. Nun hat Linda aber gegenüber Promiflash eine eindeutige Aussage zu Trash-Formaten getroffen. Sie hat erzählt, dass sie jetzt nämlich keine Lust mehr auf Reality-TV hat!

Die TV-Schönheit war zu Gast bei Sam Dylans (31) Halloween-Party "Sweet House of Horror 2" in Köln. Dort ging sie gegenüber Promiflash auf das Thema Trash-Formate ein. Linda sprach ehrlich und deutlich über ihre Fernsehkarriere: "Ungern würde ich nochmal Reality-TV machen, weil mein Charakter und meine Fähigkeiten dafür ausgenutzt werden, um was darzustellen, was ich nicht bin." Sie erklärte außerdem: "Es ist eine krasse psychische Belastung, und selbst starke Frauen wie ich müssen damit hadern. Es war eine sehr schwierige Erfahrung."

Für die gebürtige Hanauerin gibt es noch eine Sache, die für sie ein großes Problem in solchen Sendungen darstellt: "Die Leute denken, dass man immer nur so ist, wie man dort gezeigt wurde, aber ich bin die meiste Zeit anders, aber in dieser Extremsituationen war ich halt so."

RTL Linda Nobat, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / iamlindadt Linda Nobat im März 2022

Instagram / iamlindadt Linda Nobat im Februar 2022

