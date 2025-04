Wegen Linda: "Kampf der Realitystars"-Christin hat Bammel

Zwischen Christin Okpara (29) und Linda-Caroline Nobat (30) könnte es wieder Spannungen im Reality-TV geben. Die beiden treffen in der neuen Staffel von Kampf der Realitystars aufeinander. Das harmonische Miteinander scheint schwierig, da bereits während ihrer gemeinsamen Zeit bei Beauty & The Nerd ein Streit entfachte, der wohl auch nach dem Format noch weiterging. Christin erklärte in einer RTLZWEI-Pressemitteilung daher ihre Bedenken: "Also ein bisschen Bauchschmerzen kriege ich bei Leuten, auf die ich bereits vor Gericht getroffen bin – wie Linda."

Neben Linda scheint auch eine andere Teilnehmerin Christin Probleme zu bereiten. Sie äußerte sich ebenfalls abweisend über die Reality-Bekanntheit Walentina Doronina (24), die in der Show dabei sein wird: "Oder Walentina, die brauche ich auch nicht." Die Ex von Can Kaplan ist für ihr hitziges Auftreten bekannt und könnte für zusätzlichen Zündstoff sorgen. Wie das Kräftemessen der Kandidaten ausgeht und ob sich alte Konflikte möglicherweise doch entschärfen lassen, wird sich im Verlauf der Staffel zeigen.

Christin wurde durch ihre Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten wie Are You The One? bekannt, während Linda vor allem durch ihre Zeit bei Der Bachelor ins Rampenlicht rückte. Schließlich trafen beide 2024 bei "Beauty & The Nerd" aufeinander und eckten direkt miteinander an. Gegenüber Promiflash erklärte Christin ihre Abneigung folgendermaßen: "Ich habe direkt zu Anfang ihre schlechte Aura gespürt, sodass ich das Gefühl hatte, mich von dieser Person fernzuhalten."

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / christinokpara Christin Okpara, TV-Bekanntheit

