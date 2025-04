Rund zwei Jahre Single: Linda Nobat hat einen neuen Partner

Linda-Caroline Nobat (30) lässt ganz beiläufig die Liebesbombe platzen: Sie hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Das plaudert die TV-Bekanntheit in einem Interview mit RTLZWEI aus, das sich eigentlich rund um ihre Teilnahme bei Kampf der Realitystars dreht. Im Gespräch antwortet die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin auf die Frage, wen sie während der Zeit am Set am meisten vermissen werde, und verrät: "Meinen Partner, meine Familie, meine Freunde." Damit macht sie öffentlich, dass es einen Neuen in ihrem Leben gibt – mehr Details zu ihrer Liebe und um wen es sich handelt, behält sie jedoch noch für sich.

Was ihr Liebesleben betrifft, hielt sich Linda schon in der Vergangenheit bedeckt. Auch ihre vorherige Beziehung, die vor rund zwei Jahren in die Brüche ging, trug sie nicht in die Öffentlichkeit. Wie jetzt bei ihrem aktuellen Partner gab die Influencerin auch damals nicht bekannt, wer der Mann an ihrer Seite war. Linda enthüllte nur so viel: Er soll wohl "kein Unbekannter" in der TV-Welt gewesen sein. Im April 2024 erklärte sie, warum es letztendlich nicht zwischen den beiden Medienpersönlichkeiten klappte: "Tatsächlich haben wir uns nach langen und vielen Gesprächen nun dazu entschlossen, künftig getrennte Wege zu gehen. Es fällt mir gar nicht leicht, euch das hiermit mitzuteilen, aber auch diese Situation ist aktuell Teil meines Lebens."

Doch nicht nur Lindas neue Beziehung sorgt für Gesprächsstoff – auch potenzielle Konflikte bei "Kampf der Realitystars" rücken in den Fokus. Ihre Mitstreiterin Christin Okpara (29), die ebenfalls an dem Reality-TV-Format teilnimmt, äußerte Zweifel an einem harmonischen Verlauf der Dreharbeiten. Die beiden Frauen waren bereits in der Vergangenheit bei Beauty & The Nerd aneinandergeraten. Gegenüber dem Sender behauptete Christin: "Also ein bisschen Bauchschmerzen kriege ich bei Leuten, auf die ich bereits vor Gericht getroffen bin – wie Linda." Ob es tatsächlich wieder zu Spannungen zwischen den Reality-Girls kommt, bleibt jedoch abzuwarten.

Instagram / iamlindadt Linda Nobat, Ex-Bachelor-Kandidatin

RTLZWEI Christin Okpara, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

