"Kein Unbekannter": Linda Nobat über ihren aktuellen Partner

Können Linda Nobats (27) Fans sich bald über eine Boyfriend-Enthüllung freuen? Die Reality-TV-Bekanntheit kämpfte vergangenes Jahr bei Der Bachelor um das Herz von Niko Griesert (32) und kam sogar unter die letzten vier Kandidatinnen. Dieses Jahr stellte sie sich dann der Herausforderung des Dschungelcamps. Vor Kurzem enthüllte sie, nun vergeben zu sein. Promiflash verriet sie jetzt, dass ihr Partner wohl kein Unbekannter ist!

Auf Sam Dylans (31) Halloween-Party "Sweet House of Horror 2" in Köln erschien die gebürtige Hanauerin in einem wunderschönen Kleopatra-Kostüm. Gegenüber Promiflash offenbarte sie: "Ich bin heute alleine hier, weil mein Partner nicht konnte, ansonsten wäre er definitiv mit dabei." Die Öffentlichkeit sei Lindas Liebstem nicht egal, doch es sei okay für ihn: "Er ist ja kein Unbekannter in dem Kosmos, ich nehme ihn auch schon zu anderen Sachen mit."

Lindas Zeit im Dschungel war geprägt von Skandalen. Bei einem Streit mit ihrer Camp-Mitbewohnerin Janina Youssefian (39) äußerte diese einen rassistischen Kommentar gegenüber der Influencerin – und musste die Show deshalb frühzeitig verlassen.

Getty Images Linda Nobat, 2022

Instagram / iamlindadt Linda Nobat, August 2022

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat beim Dschungel-Wiedersehen im Februar 2022

