Zweite Novemberhälfte: Das sind die Neuheiten auf Netflix!

Damit lässt sich die kälter werdende Jahreszeit doch überstehen! Der Streamingdienst Netflix hat in der zweiten Novemberhälfte mal wieder so einiges in seinem Programm zu bieten. Von Neuzugängen über alte Kamellen bis hin zu sehnsüchtig erwarteten neuen Staffeln beliebter Serien ist wieder alles vertreten. Insbesondere die neue Staffel von Élite und auch der zweite Teil von Fifty Shades of Grey dürfte die Herzen der Fans höherschlagen lassen!

Der Seriennovember auf Netflix setzt sich am 17. mit einer Premiere fort. Endlich wird die lang ersehnte Serie der Dark-Macher "1899" erscheinen! Die Darsteller dürften für einige Fans des Streamingdienstes keine Unbekannten sein. Mit dabei sind nämlich "The Rain"-Stars Lucas Lynggaard Tønnesen (22) und Clara Rosager (26), Andreas Pietschmann (53) aus "Dark", aber auch "Élite"-Darsteller Miguel Bernardeau (25)! Apropos Élite: Die Drama-Serie wird bloß einen Tag später mit einer brandneuen Staffel fortgesetzt. Dort dürfen sich Fans auf frische Gesichter und neue Charaktere freuen!

Aber auch in Sachen Filme hat Netflix wieder so einiges in petto. Ab dem 16. November wird "Fifty Shades of Grey - Gefährliche Liebe" mit Jamie Dornan (40) und Dakota Johnson (33) im Abo zu streamen sein. Zwei Tage später wird "Schlummerland" folgen – ein brandneuer Abenteuerfilm mit Jason Momoa (43) in einer der Hauptrollen! Allmählich wird es aber auch weihnachtlich auf Netflix. Nach "Falling for Christmas" mit Lindsay Lohan (36) rückt nun die Romcom "Christmas With You" nach.

Anzeige

NIETE/NETFLIX Omar, Guzmán, Ari, Patrick, Samuel und Ander in "Élite"

Anzeige

Getty Images Jamie Dornan und Dakota Johnson im Februar 2018

Anzeige

Netflix Jason Momoa und Marlow Barkley in "Schlummerland"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de