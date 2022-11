Heidi Klums Halloween-Party: Das passierte im Hintergrund

Davon bekam die Öffentlichkeit nichts mit! An Halloween begeistert Heidi Klum (49) alljährlich ihre Fans mit einem außergewöhnlichen Kostüm. Dieses Jahr tauchte sie auf ihrer Halloween-Party als Wurm auf. Ihr Freund Tom Kaulitz (33) verwandelte sich hingegen in einen gruseligen Angler. Auf der Sause waren natürlich allerlei Stars und Sternchen anwesend – auch Thomas Hayo und Riccardo Simonetti (29). Jetzt plauderten die beiden im Promiflash-Interview aus, was sich hinter den Kulissen abspielte!

"Ich finde es richtig cool, dass Heidis Halloween-Party auch wirklich eine richtige Party ist, wo Menschen feiern und Spaß haben", erzählte Riccardo Promiflash bei den MTV EMAs. Nachdem Fotos auf dem roten Teppich geschossen wurden, lassen die Promis ihre Handys auf der Party offenbar in der Tasche und würden ganz ausgelassen ihr Beisammensein genießen. "Das war ein wirklich tolles Gefühl", schwärmte der Influencer.

Dem kann sich Thomas nur anschließen. "Die Stimmung war grandios und wir haben wirklich bis in die Morgenstunden getanzt", meinte der ehemalige GNTM-Juror. Auf der Feier habe der DJ Questlove aufgelegt. Es sei wie eine "Hausparty" mit engen Freunden gewesen, versicherte Thomas: "Da muss man sagen, das Feiern hat Heidi nach wie vor drauf!"

