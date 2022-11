Nach Halloween-Auftritt als Wurm: Keine Pause für Heidi Klum

Die Queen of Halloween ist zurück! Zwei Jahre musste Heidi Klum (49) ihren Lieblingsfeiertag ausfallen lassen. Am Montagabend war es dann endlich so weit und sie durfte sich für ihre beliebte Halloween-Party wieder in Schale werfen. Das Supermodel überraschte in einem riesigen Wurmkostüm und sorgte mit Ehemann Tom Kaulitz (33) für einen eindrucksvollen Auftritt. In einem Interview verriet Heidi, dass sie sogar schon Ideen für neue Kostüme sammelt!

Auf dem Red Carpet ihrer Party sprach sie mit People über ihre Kostümplanung. Auf die Frage, wann das Supermodel anfangen wird, seine nächste skurrile Verkleidung zu planen, hatte es eine ganz klare Antwort: "Morgen!" Die 49-Jährige führte weiter aus: "Wenn ich morgen früh aufstehe, denke ich an das nächste Kostüm!" Kein Wunder – bei der ganzen Arbeit, die dahintersteckt. Heidi brauchte fast zwölf Stunden, bis sie ihr diesjähriges Wurmkostüm angezogen hatte.

Auch einige ihrer Gäste gaben sich dieses Jahr ganz besonders viel Mühe mit ihrer Verkleidung. Heidis Schwager Bill Kaulitz (33) war in einem märchenhaften Arielle-Kostüm als Meerjungfrau kaum wiederzuerkennen, während die Elevator Boys als untote Boygroup begeisterten. Töchterchen Leni Klum (18) setzte dieses Jahr auf einen sexy Look und erschien als Catwoman.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Oktober 2022

Getty Images Heidi Klum, "Germany's next Topmodel"-Jurorin

Getty Images Leni Klum und Heidi Klum an Halloween 2022

