Trotz Trennung: Kendall Jenner genießt Konzert von Ex Harry

Zwischen Kendall Jenner (27) und ihrem Ex Harry Styles (28) scheint kein böses Blut zu fließen! Im Februar 2014 wurden das Model und der One Direction-Sänger erstmals bei Dates gesichtet. Lange halten sollte ihre Liebe allerdings nicht: Kurz darauf gingen sie wieder getrennte Wege. Nach einer gemeinsamen Silvesterparty ließen Kendall und Harry rund ein Jahr später ihre Liebe erneut aufleben. Aber auch diesmal sollte es nicht klappen: Nach fast einem Jahr Beziehung trennten sie sich endgültig – dennoch scheint Kendall ihren Ex weiterhin zu unterstützen!

Wie Page Six jetzt berichtete, entdeckten Fans, wie Kendall am vergangenen Montag gemeinsam mit ihrer Schwester Kylie Jenner (25), Allison Statter und BFF Hailey Bieber (25) zu Harrys besten Hits tanzte. "Ich kann nicht glauben, dass Kylie, Kendall und Hailey hier sind", reagierte daraufhin ein aufgeregter Fan auf Twitter.

Nachdem es mit Harry nicht klappen sollte, scheint Kendall nun ihre große Liebe gefunden zu haben: Seit rund zwei Jahren gehen das einstige Victoria's Secret-Model und der Basketballspieler Devin Booker (26) gemeinsam durchs Leben. So beweisen die beiden Turteltauben regelmäßig im Netz, wie glücklich sie miteinander sind. Erst vor wenigen Tagen teilte die 27-Jährige anlässlich des Geburtstages ihres Liebsten ein niedliches Pärchen-Pic.

Getty Images Harry Styles, Sänger

Getty Images Kendall Jenner und Hailey Bieber

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner und Devin Booker im Oktober 2022

